Incursione a sorpresa nella Casa del Grande Fratello Vip. Questo pomeriggio, Alfonso Signorini si è collegato con i concorrenti rimasti ancora in gara in vista della finalissima del 3 aprile. Dopo aver parlato con i vipponi, il conduttore ha voluto parlare in separata sede con Edoardo Tavassi.

Alfonso Signorini "richiama" Edoardo Tavassi

“L’altra sera, quando hai litigato con Micol, che eravate in una situazione di intimità… in quel frangente ti sei lasciato andare da una serie di parole che noi abbiamo più volte detto che non si devono utilizzare”, ha spiegato Signorini, che poi ha aggiunto: “Quindi, anche in una situazione di intimità come quella, che potrebbe essere paragonata ad una telefonata tra due fidanzati…”. “Però non ero aggressivo”, lo ha interrotto Tavassi. “Ma infatti non avevi un atteggiamento aggressivo. Semplicemente vogliamo riportare alla normalità e alla buona educazione, perché noi entriamo nelle Casa della gente”, ha concluso il conduttore.

Gli insulti a Micol Incorvaia

L’episodio a cui si riferisce Alfonso risale a due notti fa, quando durante una furiosa litigata con Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi aveva pesantemente insultato la fidanzata: “Non mi interessa. Vai avanti così, non me ne frega un ca**o di te, del Grande Fratello, della finale del ca**o, non me ne frega niente. Fai quello che ti pare. Sei una povera sfigata, ma io mi segno tutto, quindi stai apposto così. Vai vai, vai a vincere questo GF, fallo vincere a Oriana, lo stai facendo apposta”.

Nuovo richiamo per Tavassi, ma niente squalifica

Il video della conversazione “privata” tra Signorini e il fratello di Guendalina è diventato immediatamente virale sui social. Di fatto, il concorrente ha ricevuto il secondo richiamo, dopo che gli era già stata comminata un’ammonizione per aver scagliato con violenza una stecca da biliardo sul pavimento.

Rivolta social contro Signorini e gli autori

Gli utenti di Twitter si sono letteralmente scagliati contro gli autori del Gf Vip e lo stesso conduttore, rei di utilizzare due pesi e due misure in base al concorrente che si trovano di fronte. E a dirla tutta, tutti i torti proprio non ce li hanno. Tavassi è “recidivo” ma, a differenza di Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro, che sono stati squalificati per aver infranto il regolamento, lui ne è uscito un’altra volta indenne. Circostanza, quest’ultima, che ha scatenato una vera e propria rivolta sui social.