Nella Casa del Grande Fratello Vip esplode la lite notturna tra Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi. Mentre entrambi erano all’interno del van, il fratello di Guendalina ha insultato pesantemente la fidanzata.

Tavassi insulta Micol: "Vai a fare in c*lo. Sfigata di m*erda"

“Comunque mi hai mandato a fare in c*lo e hai detto che sono una sfigata di m*erda”, le parole di Micol. “Non mi interessa. Vai avanti così, non me ne frega un ca**o di te, del Grande Fratello, della finale del ca**o, non me ne frega niente. Fai quello che ti pare. Sei una povera sfigata, ma io mi segno tutto, quindi stai apposto così. Vai vai, vai a vincere questo GF, fallo vincere a Oriana, lo stai facendo apposta”, la replica di Tavassi.

Subito dopo, gli autori hanno chiamato l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi, redarguendolo in merito al linguaggio utilizzato. La nuova stretta imposta dai vertici Mediaset al reality show condotto da Alfonso Signorini non transige, infatti, su atteggiamenti aggressivi e parolacce. A farne già le spese sono stati Edoardo Donnamaria prima e Daniele Dal Moro poi.

Esplode la rivolta social: chiesta la squalifica di Tavassi

Sui social è esplosa una vera e propria rivolta. Tantissimi utenti chiedono a gran voce l’espulsione immediata di Edoardo Tavassi che, ricordiamolo, è già stato ammonito alcune settimane fa dopo aver scagliato con violenza una stecca da biliardo sul pavimento. C’è anche chi ha messo in luce l’ipocrisia di Tavassi: “Ma guarda Nikita che è stratega… ah no! E’ Tavassi il grande amico di Oriana”. E ancora: “E’ caduta definitivamente la maschera al signor orco. Sentite come tratta colei che dovrebbe essere la sua ragazza”.

Insomma, nonostante manchi meno di una settimana alla finale del Grande Fratello Vip, non sembrano arrestarsi le polemiche. A questo punto c’è da capire se e in che modo vorrà agire la produzione del reality, visto che i termini utilizzati da Edoardo Tavassi rappresentano una chiara violazione del regolamento.