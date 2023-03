La tormentata storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria ha rappresentato uno dei punti focali della settima edizione del Grande Fratello Vip. I due ex vipponi, che da quando sono usciti dalla Casa sono praticamente inseparabili, hanno rilasciato un’intervista al settimanale Chi.

Antonella Fiordelisi: "Il mio amore con Edoardo durerà"

Tra i tanti argomenti trattati, l’influencer campana e lo speaker radiofonico hanno parlato anche di matrimonio e figli: “Se il nostro amore durerà? Sì, sì, sì tra me e lui durerà! Che dicono i genitori nostri? I miei sono felicissimi, lo adorano, oddio, avrei preferito che non si mettessero tanto in mezzo durante il mio percorso, mi dispiace di tanti interventi – ha detto Antonella -. Se parliamo di matrimonio e figli? Ci siamo promessi che per quanto stiamo bene… Ieri sera lei mi faceva vedere con un’applicazione come verrebbe nostro figlio. – ha raccontato Edoardo –. E verrebbe bellissimo, speriamo bello come lei e per l’80% con la testa mia e per il 20% la testa sua, non per altro, perché è tanto matta. Cosa dicono i miei? Pazzi di lei. Mamma dice: ‘Antonella è simpaticissima, matta come un cavallo, però è bella’. E papà pende dalle sue labbra. Anche perché dal vivo Antonella è più ragazza, la mia ragazza”.

Non è la prima volta che Antonella Fiordelisi parla della possibilità di diventare madre. Lo ha fatto anche all’interno della Casa durante una delle tante discussioni avute con Micol Incorvaia: “Non litigheremo mai io e Edoardo! Ci sposeremo e faremo dei figli. Forse non avete capito. Ne faremo anche due di figli. Faremo tanti figli! Già lo facciamo tutte le notti pensa quanti figli faremo. Micol vai a farlo pure tu la notte che ne hai bisogno fidati! Vediamo fra me e Micol chi durerà di più e farà più figli qua fuori, vedremo fra cinque anni!”.