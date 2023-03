Nikita Pelizon in crisi dopo l’eliminazione di Luca Onestini dal Grande Fratello Vip. Se Alberto De Pisis nutre sensi di colpa per la sua scelta di trascinarlo al televoto flash, l’influencer triestina, invece, prova rammarico per come sono andate le cose tra lei e l’ex tronista durante i mesi di permanenza nel loft di Cinecittà.

Il loro rapporto è nato come amicizia, per poi evolvere in un bivio di incertezze, fraintendimenti, attrazioni e sentimenti (ricambiate e negate). Fino al silenzio, all’astio, alla lontananza e poi a una ritrovata convivenza.

“Tralasciando il lato ombra, il lato luce è bello”; afferma Nikita, che ammette: “A prescindere dalla sua figura, è una persona che non vorrei perdere nella mia vita. Anche se ci siamo fatti male, non è una brutta persona”, dice la Pelizon mentre si confida con Milena Miconi. La modella racconta di aver detto a Onestini di non volerlo rivedere fuori dal gioco per paura che lui non volesse vederla. In realtà, i suoi desideri sono altri.

“Nella vita non si può mai sapere, non lo sai quello che può succedere”, afferma Milena. Quello che è accaduto tra Nikita e Onestini è qualcosa di naturale, i colpi di fulmine esistono, così come gli amori non corrisposti.