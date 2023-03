Lo scontro infuocato tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia, avvenuto durante la semifinale del Grande Fratello Vip, ha lasciato non pochi strascichi nella mente della fidanzata di Edoardo Tavassi.

Il botta e risposta tra Antonella e Micol

“Sono venuta qua perché ancora una volta sento che non ti sei comportata proprio bene nei miei confronti. Da fuori si capiscono più cose, ma anche Edoardo. Io non sono uscita perché mi hanno votato gli haters, ma mi hanno votato i fan che si sono uniti e mi hanno visto soffrire. Io ho sempre giocato singolarmente. Edoardo ti ha tolto il segui”, le parole al veleno dell’influencer campana. “Mi dispiace che mi ha tolto il segui, ma non avevo nessun motivo di parlare male di niente. Sono completamente atterrita di stare con questa qui, un livello talmente basso che non me la sento di sostenere la conversazione”, la replica della sorella di Clizia.

Micol rischia grosso: interviene Tavassi

Ovviamente, la conversazione con la Fiordelisi ha molto turbato Micol, oltre a metterla in uno stato di profonda agitazione. Durante una pausa pubblicitaria, mentre si sfogava con Oriana Marzoli, Giaele De Donà, Milena Miconi e Edoardo Tavassi, la Incorvaia si stava lasciando sfuggire un’offesa gravissima nei confronti di Antonella: “… Capito? Questa p…, questa ragazza…”. “Oh…”, l’ha immediatamente fermata Tavassi, che ha interrotto la fidanzata prima che potesse pronunciare quella parola. “No, tranquilli, volevo dire bambina, perché sinceramente per me lo è…”.

Ovviamente, per quanto Micol abbia provato a cambiare versione, è parso piuttosto chiaro quale fosse “l’aggettivo” poco edificante che le stava per sfuggire su Antonella Fiordelisi. L’episodio non è passato inosservato sui social: “Questa p…, ma tranquilli, stava dicendo bambina” ha commentato in maniera ironica un utente su Twitter.