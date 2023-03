Edoardo Tavassi ha sbagliato a fare i calcoli. L’accesso alla finale del Grande Fratello Vip di Nikita Pelizon, che ha trionfato al televoto flash su Alberto De Pisis e Luca Onestini, ha letteralmente gelato gli Spartani, certi del fatto che ad avere la meglio sarebbe stato l’ex tronista, e che si sarebbero finalmente potuti liberare di una concorrente “pericolosa” come l’influencer triestina.

Quando Alfonso Signorini ha annunciato il nome del quinto finalista, ovvero Nikita, la regia ha inquadrato in sequenza i volti di Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi e Giaele De Donà, e le loro espressioni, letteralmente attonite, non avevano bisogno di ulteriori commenti.

Edoardo Tavassi, i conti non tornano

Eppure, l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi era sicuro che la Pelizon avrebbe “tolto il disturbo”, circostanza che avrebbe permesso ai soli Spartani di giocarsi la finalissima del 3 aprile. Ma, evidentemente, il fratello di Guendalina ha fatto male i conti. Durante una pausa pubblicitaria, mentre Nikita, Alberto e Onestini si recavano in studio per il verdetto, Tavassi ha profetizzato l’uscita della modella triestina, ipotesi sostenuta anche dai suoi alleati. In seguito, prima che la Pelizon e De Pisis rientrassero in Casa dopo aver ricevuto il verdetto del televoto flash, Tavassi ha ragionato a voce alta: “Alberto ha già battuto una volta al televoto Nikita, quindi lo salvo. Nikita, invece, è andata a peggiorare facendo una cosa dopo l’altra, e quindi… I tuoi, i miei, i suoi, i suoi e i suoi (fa riferimento ai fan dei rispettivi Spartani) voterebbero per Luca, e quindi…”.

E quindi, caro Tavassi, i conti non tornano…