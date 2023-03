Nikita Pelizon è la quinta finalista della settima edizione del Grande Fratello Vip. L’influencer triestina ha avuto la meglio al televoto flash su Alberto De Pisis e Luca Onestini (quest’ultimo eliminato), e ha raggiunto in finale Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà e Edoardo Tavassi.

L’approdo di Nikita all’atto conclusivo del reality show condotto da Alfonso Signorini ha letteralmente scioccato gli Spartani che, dopo l’annuncio del conduttore, si sono mostrati increduli per quanto accaduto. Del resto, non è un mistero che la Pelizon sia sempre più isolata nella Casa più spiata d’Italia, e il fatto di essere arrivata in finale nonostante l’evidente astio dei coinquilini nei suoi confronti (fatta eccezione per Milena Miconi e Alberto De Pisis) rappresenti di per sé già una vittoria per la modella triestina.

Le "profezie" degli Spartani

Nikita, Alberto e Onestini hanno raggiunto lo studio per il verdetto. Nel mentre, il resto dei vipponi è rimasto in Casa e, durante una pausa pubblicitaria, hanno provato ad ipotizzare possibili scenari e a fare pronostici su quello che potesse accadere. “Io credo che esca Nikita”, profetizza Edoardo Tavassi. “Dici?”, chiede Oriana Marzoli, con il fratello di Guendalina che annuisce in maniera convinta. “Per me esce uno tra Alberto e Nikita”, sostiene invece Giaele De Donà. E’ evidente che le loro previsioni si sono rivelate inesatte.