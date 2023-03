Nikita Pelizon, durante la semifinale del Grande Fratello Vip in onda il 27 marzo, ha ricevuto una dolce lettera da parte dei genitori con cui, in passato, ha avuto un rapporto conflittuale.

La lettera dei genitori di Nikita

All’età di 16 anni l’influencer triestina è scappata di casa: un racconto che aveva colpito il pubblico da casa. Durante la puntata di ieri, però, Nikita ha ricevuto una bellissima ed inaspettata sorpresa. I suoi genitori, infatti, le hanno scritto una bellissima lettera: “Sei una stella che brilla di luce propria, una donna bellissima, con tanti valori morali. Non sei perfetta, ma speciale e unica. Sei ormai a un passo dalla meta, ma come va va, ti amiamo tanto. Mamma e papà”.

Parole che hanno commosso la Pelizon: “Questa esperienza ha dato modo a papà di conoscermi, non vivevamo insieme da più di 10 anni. Questo è un risultato unico. Gli voglio regalare una crociera”. “A conti fatti - ha commentato Alfonso Signorini - questa è già una vittoria. Nikita sei entrata con la tua voglia di libertà, la stessa ti aveva allontanato dai tuoi genitori e che invece ti vogliono bene”.

I vipponi ignorano Nikita: Signorini furioso

Quando Nikita è rientrata in salone, fatta eccezione per Milena Miconi, è stata completamente ignorata dal resto dei coinquilini. Un gesto che ha fatto letteralmente infuriare il conduttore: “Davanti a un momento come questo vedere tutti seduti anche no”.