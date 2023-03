Oriana Marzoli, insieme ad Antonella Fiordelisi, è senza dubbio una delle protagoniste assolute della settima edizione del Grande Fratello Vip. La modella venezuelana è già sicura di un posto in finale, e grazie al suo modo di fare e ad i suoi comportamenti (spesso eccessivi) è riuscita a conquistare il pubblico

La “reina”, come viene definita da Alfonso Signorini, vanta una lunga esperienza nei reality show. Nelle ultime ore, è diventato virale sui social un video di una furiosa litigata tra Oriana Marzoli e un’altra concorrente durante il reality cileno Volverias con tu Ex? La vippona vi partecipò nel 2016 con il suo ex fidanzato e, durante quella esperienza, conobbe e si innamorò di un altro ragazzo, con il quale vinse proprio quell’edizione del programma.

Come potete vedere dal video in basso, i toni della discussione sono accesissimi, tanto che l’avversaria di Oriana la prende per i capelli!