Antonella Fiordelisi è stata una delle protagoniste assolute della settima edizione del Grande Fratello Vip. L’influencer campana, eliminata lo scorso lunedì anche a causa dell’appello ai suoi fan lanciato dalla madre Milva, ha riabbracciato Edoardo Donnamaria. I due, da allora, sono praticamente inseparabili, e ogni giorno condividono sui rispettivi account social foto e video dei momenti trascorsi insieme.

Nonostante Antonella non sia più di fatto una concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini, sul web e sui social si continua a parlare costantemente di lei. Non solo per la storia d’amore con Donnamaria, che ha rappresentato il punto focale di questo Gf Vip, ma anche per la sua attività sul web.

La prima polemica è esplosa quando la Fiordelisi, postando un’immagine in compagnia di Edoardo, ha aggiunto la didascalia “Grazie a te so cos’è l’amore”, in sostanza la stessa che aveva utilizzato quando era fidanzata con Francesco Chiofalo. Ma non solo. L’ex vippona, infatti, ha anche condiviso la foto di un presunto tatuaggio che una fan avrebbe fatto per lei. Peccato che, come si è poi scoperto, si trattava esclusivamente di un fake.

Nelle ultime ore, inoltre, un dettaglio non è passato inosservato. Mentre scatta una foto a Edoardo Donnamaria, si nota nella parte bassa del braccio sinistro, un tatuaggio recante il nome del suo ex, proprio quel Francesco Chiofalo di cui abbiamo accennato in precedenza. Dettaglio che, siamo certi, non farà sicuramente piacere al volto di Forum che, geloso com’è, inviterà la fidanzata a fare un cover-up o a rimuoverlo.