Ivana Mrazova, entrata nella Casa del Grande Fratello Vip in qualità di ospite, poche ore fa ha risposto ad alcune domande dei suoi follower attraverso le stories del suo profilo Instagram. L’argomento più gettonato, ovviamente, è stato il rapporto con Luca Onestini.

“Chi vorrei vedere in finale? Beh, domanda difficile! Assolutamente Luca. Ne approfitto ragazzi, vi lascio qui tutti i dettagli, cerchiamo di portarlo in finale. Votiamo tutti Onestini”.

Sempre a proposito dell’ex tronista, alla domanda di qual è stata la cosa più bella che si è portata a casa dall’esperienza al Gf Vip, Ivana ha postato una foto con il suo ex con la didascalia “Luca. A prescindere da come andranno le cose”.

Ivana Mrazova ha poi parlato della relazione tra Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi: “Sono due cuccioli. Come ho già detto a me piacciono molto insieme. A parte la coppia, a me Edo e Micol piacciono molto. Spero per loro che fuori dalla Casa continuino la loro relazione”.