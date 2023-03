Con l’avvicinarsi della finale, aumentano le tensioni nella Casa del Grande Fratello Vip. Nikita Pelizon, unica Persiana rimasta in gara, è sempre più sola dopo l’eliminazione di Antonella Fiordelisi. Gran parte dei vipponi, infatti, non nasconde l’antipatia e l’insofferenza nei confronti dell’influencer triestina, e nelle ultime ore si è verificato un episodio che ha fatto infuriare le Nikiters.

Nella giornata di ieri, infatti, alcuni fan di Nikita si sono recati fuori le mura della Casa più spiata d’Italia per urlare frasi di incoraggiamento nei confronti della vippona. Tuttavia, almeno all’inizio, trovandosi all’interno del loft, la Pelizon non ha sentito le urla dei suoi seguaci, che sono rimasti per lungo tempo fuori Cinecittà.

Urla per Nikita: la reazione infastidita di Tavassi

Ieri sera è arrivata la reazione molto infastidita di Edoardo Tavassi. Il fratello di Guendalina, rivolgendosi a Nikita, che nel mentre aveva scoperto la presenza dei suoi fan fuori dalla Casa, ha detto: “Dici alla tua fan che se ne andasse a casa che è da stamattina che sta urlando. Sta dormendo in tenda qua fuori questa. Dille di andare a riposare e di andare a dormire”. Se in quel momento la Pelizon ha preferito tacere, in seguito si è sfogata con Milena Miconi: “Mi ha detto di mandarli via. Come non mando via i vostri perché devo mandare via i miei? Che poi li hanno sentiti da stamattina, io li ho sentiti adesso”.

Inutile nasconderlo: Tavassi è “terrorizzato” all’idea che Nikita Pelizon possa accedere alla finale e lui no. Soprattutto ora che, con l’uscita di Antonella Fiordelisi, i voti dell’influencer campana verranno sicuramente dirottati sull’influencer triestina, consentendogli il possibile accesso all’atto conclusivo del Gf Vip.