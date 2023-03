Nella Casa del Grande Fratello Vip, l’inaspettato riavvicinamento tra Nikita Pelizon e Luca Onestini li spinge a chiacchierare sempre di più e a condividere pensieri e riflessioni. Mentre attendono di andare a cena, i due vipponi si rilassano in giardino e ripensano ai sei mesi vissuti all’interno della Casa.

“L’inizio sembra una vita fa”, commenta l’influencer triestina. Il percorso è stato lungo e tortuoso ma, nonostante le tante difficoltà, Nikita ha collezionato una serie di ricordi indelebili che conserverà per sempre nel cuore. “Rimangono nella testa solo le cose belle”, commenta stupito Onestini. Alla fine, le emozioni positive sembrano prevalere rispetto a quelle negative.

Ciò che manca di più all’ex tronista è il calore di un abbraccio. Con il pensiero vola fino alle persone più care e si domanda, un po’ ironicamente, un po’ con malinconia “Chissà se si ricordano di noi”. Nikita non ha dubbi, è certa che amici e parenti la stiano aspettando. Onestini, invece, continua a fantasticare: chissà se anche chi lo ama prova lo stesso desiderio di riabbracciarlo. Anche in questo caso, la Pelizon lo rassicura: vedere qualcuno attraverso uno schermo non è come averlo accanto. “Mi basterebbe che ne avessero la metà”, risponde Luca, riferendosi alla voglia di dare un abbraccio.