Daniele Dal Moro, dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip, è tornato ad essere molto attivo sui social. L’imprenditore veneto, nelle ultime ore, ha pubblicato un post su Twitter nel quale si rivolge ad una “signora”. In sostanza, si tratterebbe di una risposta ad alcune dichiarazioni fatte dalla mamma di Nikita Pelizon.

Le parole della madre di Nikita Pelizon

La signora Sabrina, infatti, sarebbe intervenuta in una room su Twitter organizzata dalle fan della figlia, le Nikiters, e le sue parole avrebbero indispettito e non poco l’ex tronista. La mamma di Nikita Pelizon avrebbe parlato di Daniele Dal Moro e del rapporto con la figlia, sostenendo che l’ex vippone abbia personalità multiple: “Noi abbiamo in famiglia problemi di personalità multiple, mia madre era bipolare. Io so benissimo che Daniele ha almeno due personalità, una buona e una cattiva. Non sappiamo mai cosa dirà, cosa farà. Non arrabbiatevi con lui. Non voglio dire niente, ma Nikita qualcosa di buono nel suo cuore l'ha sentito altrimenti non ci avrebbe tenuto così tanto a lui. Lei ha visto una persona da aiutare, ha l'istinto di assistente sociale avendo studiato. Lei lo sente dentro. Se si è messa vicino a lui, sapeva che lui aveva bisogno”.

La replica di Daniele Dal Moro

Daniele Dal Moro ha risposto alla madre dell’ex coinquilina, riportando le sue parole e sostenendo che durante l’intervento nella room ha parlato “la personalità meno intelligente”: “Lo so benissimo che la signora ha almeno due personalità, una intelligente e una meno. Quindi non possiamo mai sapere cosa dirà. Questa volta c’è capitata quella meno intelligente, pazienza. Ma non arrabbiatevi con lei. Qualcosa di buono nel mio cuore l’ho sentito!”.