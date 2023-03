La coppia più amata e discussa della settima edizione del Grande Fratello Vip non smette di far parlare di sé. Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, entrambi fuori dalla Casa più spiata d’Italia, sono al centro dell’attenzione sui social, e il loro futuro come coppia continua ad essere oggetto di discussione sui vati fandom, scatenando tantissime polemiche.

L'hashtag #EdoBau in trend topic su Twitter

Nelle ultime ore è emersa una dinamica bizzarra su Twitter. Infatti, l'hashtag #EdoBau è andato addirittura in trend topic. Tutto è partito dalla scelta del volto di Forum di smettere di seguire su Instagram Clizia e Micol Incorvaia, quest’ultima amica giurata della Fiordelisi.

Edoardo toglie il "follow" su Instagram a Micol Incorvaia

Edoardo e Micol hanno avuto una breve relazione che non è mai stato digerita da Antonella. Quando era ancora nella Casa, Donnamaria si era dimostrato piuttosto fermo sulla sua posizione, ribadendo a più riprese di non voler rinunciare all’amicizia con la più piccola delle sorelle Incorvaia. Ma ora sembra tutto cambiato: Micol è stata “defollowata” da Edoardo, probabilmente dietro indicazione di Antonella, e da qui è nato l’hashtag #EdoBau, che continua a spopolare su Twitter.

La scelta di Edoardo ha attirato le critiche perché secondo molti l’ex vippone avrebbe “obbedito” alla sua fidanzata in maniera troppo accondiscendente. Ma Donnamaria ha prontamente replicato all’ondata di insulti e commenti negativi con un video altrettanto ironico. Nella clip in questione, l’ex vippone è immerso nella piscina della Casa del Gf Vip e si lascia andare al gesto dell’ombrello, con tanto di didascalia che recita: “Uof Uof #Donnamaria”.