Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria hanno concluso la loro esperienza al Grande Fratello Vip, e questo ha permesso alla loro relazione di maturare lontano dalle telecamere. Dopo i mesi complicati trascorsi tra le mura della Casa più spiata d’Italia, i due ex vipponi sembrano aver ritrovato la serenità. O almeno così pare. Tra Roma e Milano, lo speaker radiofonico e l’influencer campana appaiono innamoratissimo negli scatti condivisi sui rispettivi profili social. Le immagini, però, non hanno convinto del tutto gli utenti del web. Antonella e Edoardo, infatti, si sono stati investiti da una vera e propria bufera social. Ma cos’è successo?

Lo shooting di Antonella e Edoardo scatena la bufera

I Donnalisi appaiono sorridenti mentre si scambiano baci appassionati e sembrano davvero intenzionati a fare sul serio. Le stories postate su Instagram sembrerebbero confermare che tra la Fiordelisi e Donnamaria è nato un sentimento profondo che adesso posso coltivare lontano dalle telecamere e dalle tensioni che si verificano nel loft di Cinecittà.Tuttavia, c’è chi non è convinto della bontà del loro amore e continua a sostenere la teoria secondo la quale i due ex vipponi si stiano comportando da finti innamorati solo per ottenere maggiore visibilità. “Ma quando finisce sta sceneggiata?”, si legge tra i tantissimi commenti.

Antonella e Edoardo bersagliati dagli haters

Intanto, sui social è diventato virale un video che mostra uno dei momenti dello shooting fotografico di Antonella e Edoardo per le strade di Milano. I due sono mano nella mano mentre sorridono alla fotografa. Il video, inoltre, denota una leggera differenza nella statura, molto probabilmente dovuta ai tacchi indossati dall’ex schermitrice. Un dettaglio che non è passato inosservato all’occhio dei detrattori dei Donnalisi: “Carina la mamma che accompagna il figlio a scuola”, “Sembrano veramente la mamma che deve andare a qualche evento super elegante e il figlio appena recuperato da scuola". Questi alcini dei commenti al veleno degli haters che si leggono a corredo del video, che ormai è diventato virale su Twitter.

Antonella e Edoardo risponderanno alle provocazioni?