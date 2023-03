Antonella Fiordelisi 2 famiglia Incorvaia 0. No, non è il risultato di una partita di calcio, nonostante l’ex concorrente del Grande Fratello Vip sia appassionata di questo sport e non sia affatto indifferente al fascino dei calciatori (vedi Joaquim Correa, giocatore dell’Inter con cui ha avuto un flirt). Bensì è il numero di defollow che il suo fidanzato, Edoardo Donnamaria, ha attuato nei confronti di Clizia e Micol Incorvaia.

Edoardo Donnamaria smette di seguire Micol Incorvaia su Instagram

Sì, avete capito bene. Lo speaker radiofonico romano ha smesso di seguire su Instagram le sorelle Incorvaia, sue grandi amiche prima dell’ingresso nella Casa più spiata d’Italia. E’ “l’effetto Antonella Fiordelisi”? Probabilmente sì. L’influencer campana era stata chiarissima: se i Donnalisi vogliono provare ad avere un futuro, Edoardo dovrà tagliare i ponti con Micol, sua ex fiamma, con la quale Antonella si è più volte scontrata durante l’avventura al Gf Vip, diventando di fatto la sua più acerrima nemica. E Donnamaria ha “eseguito gli ordini”, rispettando il volere della fidanzata.

Come raccontato dalla stessa Clizia a Casa Chi, il volto di Forum era passato a salutare il suo grande amico Paolo Ciavarro: “Edoardo è passato da casa a dare un saluto a Paolo, io ovviamente l’ho salutato ma hanno parlato tra di loro maschietti”. Poi, nella giornata di ieri, lo scossone social, con Donnamaria che ha smesso di seguire prima Clizia e successivamente Micol Incorvaia. Una scelta che tutto sommato era nell’aria, considerato l’astio della Fiordelisi nei confronti delle due, e soprattutto dopo le parole al veleno spese dall’ex di Francesco Sarcina: “Questa società si è stufata di gente arrogante e presuntuosa. Il pubblico vuole gente colta, elefanti come animo e Micol è diametralmente opposta”.

La domanda che in molti si fanno è la seguente: cosa accadrà quando Micol scoprirà che Edoardo ha smesso di seguire lei e la sorella su Instagram? Ma anche: come la prenderà il grande amico di Donnamaria, Edoardo Tavassi, fidanzato con la Incorvaia Jr?

Edoardo, dopo aver visto EdoBau trend topic su Twitter, ha risposto e lo ha fatto twettando il verso del cane con tanto di video in cui fa il gesto dell'ombrello"