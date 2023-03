Luca Onestini è stato uno dei protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip. L’ex tronista, alla seconda partecipazione al reality show condotto da Alfonso Signorini, ha fatto parlare di sé per il tormentato rapporto con Nikita Pelizon e aver ricucito i rapporti con la sua ex fidanzata, Ivana Mrazova, entrata nella Casa in qualità di ospite.

Il rapporto tra Luca Onestini e Nikita Pelizon

Dopo un’iniziale intesa con l’influencer triestina, e dopo che quest’ultima gli ha palesato il suo interesse (mai ricambiato), tra Onestini e Nikita le cose hanno preso una cattiva piega, tanto che per diversi mesi si sono completamente ignorati. Ma adesso, a poche settimane dalla finale, tra i due è tornato un certo feeling grazie anche alla decisione di Luca di seppellire l’ascia di guerra con l’obiettivo di viversi serenamente gli ultimi giorni nel loft di Cinecittà.

Il riavvicinamento con Ivana Mrazova

Forti emozioni per Onestini, invece, quando a fare il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia è stata la sua ex fidanzata Ivana Mrazova. L’ex tronista e la modella ceca si sono conosciuti proprio al Gf Vip, e da lì è nata una storia d’amore che è durata circa quattro anni. Tanti ancora i conti in sospeso tra i due, molti dei quali sono stati affrontati e chiariti proprio durante la permanenza di Ivana nella Casa. Onestini e la Mrazova hanno tutta l’intenzione di rivedersi anche lontano dalle telecamere, e magari chissà, potrebbe scoccare nuovamente la scintilla.

Luca Onestini era fidanzato? L'indiscrezione

Nel frattempo, un’indiscrezione lanciata da The Pipol Gossip ha scosso il web. Stando a quanto si apprende dalla nota pagina Instagram, Luca Onestini, prima di partecipare al Gf Vip, sarebbe stato fidanzato con la modella Bea Bozzuto. Quest’ultima, infatti, sui suoi account social, ha pubblicato alcuni video in cui è proprio in compagnia del vippone.

In molti si chiedono se si tratti di una strategia per ottenere visibilità o se tra loro ci fosse realmente una relazione. Staremo a vedere…