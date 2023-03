Ieri pomeriggio, un aereo firmato Donnalisi, ha sorvolato la Casa del Grande Fratello Vip con una scritta contro i concorrenti ancora in gara.

“Siete stati solo comparse nel Grande Fratello dei Donnalisi”, questo il messaggio dei fan di Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Ovviamente non è tardata arrivare la reazioni dei vipponi. Oriana Marzoli ha esclamato ironicamente “Ma veramente pagate per questo?”, mentre Edoardo Tavassi ha detto “Ma noi siamo ancora qua. Sparta!”.

Chi si aspettava che Antonella e Edoardo si dissociassero dal messaggio e chiedessero ai fan di moderare in toni, è rimasto deluso. L’ex schermitrice, infatti, ha infatti pubblicato su Twitter la foto dello striscione scrivendo anche a nome del volto di Forum: “Stiamo morendo”, con tanto di emoji divertite. In seguito, la Fiordelisi ha anche piazzato un like ad alcuni tweet che parlavano dell’aereo dei Donnalisi.

La reazione di Antonella ha scatenato l’ira degli utenti che, su Twitter e Instagram, si sono scagliati contro i due ex vipponi. Voi da che parte state?