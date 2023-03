Dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip, avvenuta durante la puntata del 20 marzo, la prima persona che Antonella Fiordelisi ha riabbracciato all’uscita dalla Casa è stato Edoardo Donnamaria.

Lo speaker radiofonico, non appena ha appreso che la fidanzata avrebbe lasciato la Casa, si è precipitato a Cinecittà per incontrarla. La loro tormentata storia d’amore ha di fatto rappresentato il punto focale della settima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini: Antonella e Edoardo, nei mesi di permanenza nel loft di Cinecittà, oltre alle tantissime litigate, si sono lasciati e ripresi un’infinità di volte, tanto che in molti parlavano di un amore tossico che prima o poi sarebbe giunto al capolinea.

Ed invece, almeno fino ad ora, le cose per i due ex vipponi sembrano andare a gonfie vele. Sui social appaiono felici e sereni, e sono praticamente inseparabili, per la gioia dei Donnalisi, il fandom che ha sostenuto e creduto nella loro relazione sin dal primo momento. E’ innegabile che l’influencer campana e il volto di Forum siano stati i protagonisti indiscussi di questa edizione del Gf Vip, e adesso la curiosità sta tutta nello scoprire se la loro storia d’amore proseguirà anche lontano dalla luce dei riflettori.

Nel frattempo, Edoardo Donnamaria ha pubblicato su Instagram una story che ha fatto letteralmente impazzire i fan. Il volto di Forum ha infatti condiviso una foto di Antonella Fiordelisi mentre dorme con la seguente didascalia: “Raga, seri. Mi sa che la devo lasciare… troppo bella per me”. Insomma, l’ex vippone è presissimo e innamoratissimo della sua fidanzata.