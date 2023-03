Oriana Marzoli è stata una delle protagoniste indiscusse della settima edizione del Grande Fratello Vip. La modella di origini venezuelana è riuscita a conquistare il pubblico italiano grazie alla sua esuberanza e spontaneità, tanto che è risultata essere la prima finalista del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Ma c’è anche chi osteggia fortemente la “reina” per i suoi modi di fare, talvolta decisamente eccessivi, per il suo linguaggio spesso volgare e per il suo non essere in alcun modo “politically correct”. Oriana si è data decisamente da fare tra le mura della Casa più spiata d’Italia: prima la bollente liaison con Antonino Spinalbese, poi il tentativo di approccio con Luca Onestini (rispedito al mittente) e infine la tormentata relazione con Daniele Dal Moro, che potrebbe proseguire anche una volta che si sarà spenta la luce dei riflettori. Secondo i bookmakers non ci sono dubbi: sarà Oriana Marzoli a trionfare nella finale del 3 aprile.

Oriana Marzoli buttata fuori da uno studio televisivo

Nel frattempo è diventato virale sui social un video che la riguarda: Oriana Marzoli, mentre è ospite un programma televisivo spagnolo, fa il dito medio ad una persona del pubblico e viene buttata fuori dallo studio. E la reazione degli utenti è unanime: "La maleducazione della modella venezuelana sarebbe nota anche negli altri Paesi dove viene cacciata dagli studi televisivi. Solo qui in Italia viene acclamata come una regina", commentano gli utenti su Twitter.