Manca sempre meno alla finalissima della settima edizione del Grande Fratello Vip, prevista per il 3 aprile, e i vipponi rimasti in gara sono alle prese con ragionamenti e ipotesi su ciò che accadrà durante la puntata del 27 marzo, quella della semifinale.

A contendersi l’accesso alla finale saranno sei concorrenti: Nikita Pelizon, Edoardo Tavassi, Luca Onestini, Alberto De Pisis, Andrea Maestrelli e Milena Miconi, che proveranno a raggiungere le tre vippone che hanno già conquistato un posto nell’atto conclusivo del reality show condotto da Alfonso Signorini, ovvero Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà.

La strategia di Edoardo Tavassi

Chi sembra più in ansia per l’esito del televoto è Edoardo Tavassi. Il fratello di Guendalina, dopo aver rischiato in più di un’occasione la squalifica (ricordiamo il Van-gate e l’ammonizione ricevuta), è a tutti gli effetti un “sopravvissuto”. Nelle ultime ore, durante una conversazione con Oriana Marzoli, l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi ha detto: “Guarda che è solo perché ho bisogno dei tuoi voti per andare in finale che condivido il posacenere con te”. Una battuta, forse. O forse no. Non è di certo un mistero che, arrivati a questo punto, tutte le armi sono utili per il raggiungimento dell’obiettivo finale. E Tavassi, abile stratega, sa benissimo che i voti del fandom della modella venezuelana, particolarmente nutrito, potrebbero regalargli un posto in finale.