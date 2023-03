Ginevra Lamborghini è stata ospite di Sophie Codegoni a Casa Chi. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha spiegato che al momento si sta dedicando molto alla musica, e ha in programma date e concerti per l’intero mese di aprile. Dal punto di vista sentimentale, invece, sembrava esserci la possibilità concreta che lei e Antonino Spinalbese potessero avere una relazione. Ma, in realtà, non hanno concluso granché.

Come stanno le cose tra Ginevra e Antonino

“Antonino? Siamo rimasti amici, come alla fine siamo sempre stati. C’è sempre stato quell’affetto che ci legava, forse le cose dovevano andare così. Per me è sempre stata una persona con cui ho stabilito un affetto molto intenso. Se devo vedere una persona dal punto di vista sentimentale divento molto esigente. Poi se mi mantengo aperta e morbida nel classico ‘vediamo come va’ io lascio passare tutto. E se devo pensare a una cosa seria non è da me. La Lamborghini? Forse per lui non era la macchina giusta. Si vede che doveva andare così. Leggo tante di quelle cose sui social che dico ‘ragazzi fermatevi, ma che cos’è? Sereni’. Ci tengo a dire che è sbagliato sia attaccare lui perché non ha fatto niente, sono scelte, e io di certo non solo la sedotta e abbandonata come qualcuno mi dipinge. Siamo in buoni rapporti anche se non ci sentiamo, perché ognuno ha la sua vita. Ma comunque chi lo sa. Mi lascio sempre molto aperta”.

Infine, lascia letteralmente di stucco gli intervistatori, confessando una certa attrazione per una vippona: “Ultimamente soffro il fascino femminile. Sarà la primavera. In casa, se avessi seguito la primavera, sicuramente Nikita”.