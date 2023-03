Edoardo Tavassi è uno dei protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip. Definito da Attilio Romita il “capo banda”, il fratello di Guendalina è finito spesso al centro delle polemiche per alcuni suoi comportamenti all’interno della Casa.

Tavassi è di fatto uno dei pochi “superstiti” della nuova linea imposta da Mediaset al reality show condotto da Alfonso Signorini. Il Van-gate, nel quale è stato uno dei protagonisti, lo ha fatto finire al televoto d’ufficio (il cui esito ha sancito l’eliminazione di Nicole Murgia): l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi ha infatti staccato i microfoni ambientali del van, contravvenendo al regolamento del Gf Vip e, in seguito, ha ricevuto un’ammonizione per aver scagliato una stecca da biliardo sul pavimento.

L'asfaltata di Sonia Bruganelli a Edoardo Tavassi

In molti ritengono che Tavassi sia una sorta di “sopravvissuto”, e che avrebbe dovuto condividere lo stesso destino di Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro, entrambi squalificati. Anche Sonia Bruganelli non nutre particolare stima nei confronti del fidanzato di Micol Incorvaia, e in quella che poi è stata definita “la puntata dello scandalo”, l’opinionista l’ha letteralmente asfaltato: “Seguo il Grande Fratello dalla prima. Credo che raramente, forse mai, mi è capitato di vedere un concorrente più manipolatore, opportunista e stratega di Tavassi. Lui è un personaggio arrivato con l’atteggiamento da guascone romano e invece si è dimostrato il burattinaio di poveri concorrenti con scarsa personalità. A quasi quarant’anni stai facendo la figura di una persona senza anima, senza nessun tipo di trasporto verso persone che non la pensano come te”, le parole della moglie di Paolo Bonolis.

Il gesto di Tavassi scatena la bufera sui social

Intanto, nelle ultime ore, Edoardo Tavassi, con la complicità di Micol Incorvaia, si è reso protagonista di un gesto che ha fatto infuriare i telespettatori. Mentre si trovava in cucina, il fratello di Guendalina ha strappato il foglio dei turni delle pulizie pur di non lavare i piatti. Il video del momento, diventato virale sui social, ha scatenato l’ira degli utenti, che chiedono a gran voce la squalifica di Tavassi.