Nella Casa del Grande Fratello Vip, l’inaspettato riavvicinamento tra Luca Onestini e Nikita Pelizon ha fatto suonare un campanello d’allarme negli Spartani, che commentano l’evoluzione del rapporto tra l’ex tronista e la modella triestina.

Alberto De Pisis si dice felice del fatto che i due abbiano trovato un modo per andare d’accordo nonostante tutto quello che è successo in passato. “Io non vedo strategia, vedo solo un passo di Luca nei confronti di Nikita da uomo maturo”, dice.

I dubbi di Oriana Marzoli

Oriana Marzoli, invece, storce un po’ il naso di fronte all’atteggiamento di Onestini: “Strategia no, ma posso dirti che mi sembra un po’ esagerato?”, commenta la “reina”, preoccupata che le attenzioni che Luca è tornato a dare a Nikita possano nuovamente metterlo in difficoltà, e che la Pelizon possa illudersi nuovamente che la loro relazione possa avere un futuro. “Lui lo fa in maniera ingenua, è molto giocherellone”, sostiene De Pisis. Anche Giaele De Donà, come Oriana, ritiene la situazione particolarmente delicata. Se da una parte i tre vipponi non dubitano del comportamento di Onestini, dall’altra continuano a guardare con diffidenza Nikita e le ragioni del suo riavvicinamento all’ex tronista.

Luca Onestini: "Voglio stare bene io"

Oriana, però, vuole vederci chiaro, e decide di parlarne direttamente con Onestini. La venezuelana teme che i comportamenti amichevoli di Luca possano essere nuovamente fraintesi dall’influencer triestina. Ma il vippone la tranquillizza: non c’è possibilità che possano esserci delle interpretazioni errate. I due hanno soltanto degli scambi di parole fugaci, e non sono mai nemmeno vicini fisicamente. “Voglio star bene io”, afferma Onestini. Anche Giaele De Donà parla con Luca del riavvicinamento con Nikita. Visti i precedenti, anche lei teme che la Pelizon possa fraintendere: “Visti i pregressi, ti puoi aspettare di tutto”.