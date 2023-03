Nicole Murgia è stata una delle protagonista della settima edizione del Grande Fratello Vip. L’attrice romana, intervistata dal settimanale Chi, ha parlato dell’esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini e di alcuni suoi ex coinquilini.

Ecco le sue parole riportate dalle colleghe di Isa e Chia.

Su Antonella Fiordelisi: “Avevo apprezzato il suo spirito battagliero, in realtà è una provocatrice che cavalca l’onda del vittimismo”.

Sul rapporto con Edoardo Donnamaria: “Non so quanto possa durare la loro storia fuori. Lui è simpatico, intelligente, gli voglio bene, ma non mi sarei mai vista accanto a lui. Siamo entrambi affettuoso e lo facevamo davanti ad Antonella, non alle sue spalle. Facevo lo stesso con Luca e Oriana”.

Su Antonino Spinalbese: “Mi sono avvicinata a lui in modo goliardico e divertente, ci siamo stuzzicati. Abbiamo anche affrontato discorsi seri, a tutti e due mancavano i nostri figli. Ho scoperto un ragazzo intelligente, profondo, galante, rispettoso. Ma era un gioco. Nella Casa è facile cercare una persona che sia un appiglio a cui aggrapparsi per avere un abbraccio, una coccola”.

Su Daniele Dal moro: “All’inizio ci siamo stuzzicati, poi abbiamo litigato, abbiamo avuto confronti duri. Il legame con Oriana l’ha addolcito, lo ha portato ad aprirsi. Mi ha aiutato nei momenti difficili strappandomi un sorriso”.

Infine, su una possibile partecipazione a Uomini e Donne: “Non c’ho mai pensato, ma con la sfortuna che ho avuto in amore sarebbe un’idea!”.