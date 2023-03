Sta facendo discutere in video diventato virale sui social in cui Micol Incorvaia risponde per le rime ad una provazione da parte di Nikita Pelizon.

Nella Casa del Grande Fratello Vip è andata in scena una discussione tra la sorella di Clizia e l’influencer triestina, nella quale c’è stato uno scontro in merito alla bellezza. In sostanza, Nikita ha parlato a Micol di Antonella Fiordelisi e della sua bellezza, quasi a voler porre, dal punto di vista estetico, la Incorvaia su un gradino più basso rispetto all’influencer campana.

Micol Incorvaia: "Non devo invidiare niente ad Antonella"

“Ci sta che uno si sveglia meglio e uno si sveglia peggio. Ieri mi sentivo più carina e oggi mi sento meno carina, capita… Da come dormi, da come sei, dal mood…”, ha spiegato Micol. “Non è che il fatto che le fosse convinta di essere molto bella? Parlo di sicurezza estetica”, ha detto la Pelizon. A quel punto, la fidanzata di Edoardo Tavassi l’ha fermata: “Io non ho mai pensato che Antonella fosse una persona sicura, io la trovo molto insicura, non l’ho mai vista sicura. Io per quanto riguarda la sicurezza estetica non devo invidiare niente ad Antonella, ma sotto tutti i punti di vista. Io mi sento una fi*a atomica, sinceramente. Mi devo mettere ad invidiare Antonella? Certo, è una bellissima ragazza, però…”.

I social contro Nikita Pelizon

Quella che a molti è parsa come una provazione da parte di Nikita nei confronti di Micol ha scatenato la bufera sui social. Molti utenti, infatti, si sono scagliati contro l’influencer triestina: “Scioccata. La dolce Nikita dice praticamente a Miciol che lei è fisicamente inferiore ad altri. Da donna mi sento indignata”. E ancora: “Cattiveria pura, umiliare così una ragazza per uno schifo di gioco. Micol è una delle persone più sensibili ed educate della Casa”; “Questo discorso di Nikita l’ho trovato di una gravità incredibile! Se lo avesse fatto ad una ragazza meno sicura di Micol l’avrebbe distrutta”; “La fata deve ringraziare che al posto di Micol non c’ero io”.