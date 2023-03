Antonella Fiordelisi ha lasciato per sempre la Casa del Grande Fratello Vip. Una volta uscita dal loft di Cinecittà, l’influencer campana ha avuto modo di riabbracciare il suo Edoardo Donnamaria, e di riprendere possesso del suo smartphone e dei suoi account social.

A non passare inosservato un dettaglio che sta facendo mormorare il web: alcuni like che Antonella ha messo ad alcuni post contro Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi. E’ storia nota che tra la Fiordelisi e la sorella di Clizia non corra assolutamente buon sangue. Anche nel corso della puntata del 20 marzo, le due hanno battibeccato sulla visione differente che hanno delle rispettive relazioni. Infatti, nelle ultime settimane, Antonella ha ribadito più volte di aver avuto l’unica storia d’amore vera all’interno della Casa, e ciò ha inevitabilmente provocato la reazione furiosa della coppia formata da Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi.

Antonella Fiordelisi, stoccata social a Micol e Edoardo

L’ultima stoccata social che la Fiordelisi ha scagliato contro gli Incorvassi risale a poche ore fa. L’ex vippona ha condiviso su Twitter il video di una fan che recita la seguente didascalia: “Doc, tu devi assolutamente vedere questo video. Non posso vivere con il pensiero che non lo vedrai mai”. Antonella ha commentato: “Mi fate volare”, con tanto di hashtag #donnalisi.