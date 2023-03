Nel cielo sopra la Casa del Grande Fratello Vip continuano a transitare numerosi aerei recanti messaggi per i vipponi ancora in gara.

Questa volta è il turno di Nikita Pelizon: “We’ll alwaye be with you Angel. Happy Birthday #Nikiters”. Seppur in ritardo, i fan dell’influencer triestina hanno voluto augurarle un felice compleanno e hanno approfittato ancora una volta del momento per ribadirle ancora una volta che, da sei mesi a questa parte, non hanno mai smesso di starle accanto, e continueranno a farlo anche in futuro. Con lo sguardo rivolto verso l’alto, Nikita ringrazia i Nikiters per l’affetto ricevuto e manda loro un cuore: “Grazie mille ragazzi”.

Il messaggio di Matteo Diamante commuove Nikita Pelizon

Ma non sono solo gli auguri da parte di fan ad allietare il pomeriggio della vippona. Anche Matteo Diamante ha voluto augurarle buon compleanno: “Nikita Pelizon, non sarai mai sola. Happy Birthday. Manchi. Matteo Diamante”. Sorpresa per l’inaspettato messaggio, Nikita saluta il suo ex fidanzato e lo ringrazia per aver avuto un pensiero così carino nei suoi confronti: “Non avrei mai pensato che mi mandassi un aereo. Mi stupisci. Grazie Matte”.

Essendo riuscita a ricucire il rapporto con Diamante, Nikita non nasconde la sua felicità e promette al suo ex di risentirlo presto una volta uscita dalla Casa.