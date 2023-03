La conoscenza tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini sembra essere giunta già al capolinea. La speciale amicizia tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip sembrava destinata a durare nel tempo, eppure, a distanza di circa un mese dal bacio in diretta televisiva davanti agli occhi di Alfonso Signorini, le cose sembrerebbero essere molto cambiate.

A parlare di un presunto gelo nel rapporto tra i due ex vipponi era stato il settimanale Chi: “Nel frattempo Spinalbese ha frenato l’interesse per Ginevra Lamborghini. Dopo essersi lanciato spontaneamente in questa nuova prospettiva, ha ricominciato a sentirsi estraneo alle dinamiche del gossip e della tv e, al momento, sta meglio da solo con la sua famiglia”.

L’ex di Belén Rodriguez, inoltre, è stato anche avvistato in compagnia dell’ex Miss Italia Carolina Stramare. Le foto, scattate dai paparazzi di Whoopsee, non hanno fatto altro che confermare le voci sulla presunta crisi nel rapporto tra Antonino e Ginevra. Ma, a sciogliere definitivamente ogni riserva al riguardo, ci ha pensato lo stesso Spinalbese, che ha condiviso su Instagram uno scatto di lui in bianco e neri con la didascalia “Tornee la page” (Volto pagina).

Un utente social accusa Antonino Spinalbese

Un utente social ha dato una sua interpretazione alla frase dell’ex vippone: “Voltato pagina da che? Dall’essere considerato un seduttore? Dal Grande Fratello Vip? Da uno stile di vita? Caro Anto comincerei dal voltare pagina da questa comunicazione criptica ed incomprensibile. Creare hype poco si addice a chi in casa si è contraddistinto per schiettezza e personalità. La differenza tra essere uomo e essere personaggio è fondamentale, sarebbe il caso di dimostrare ancora una volta di essere uomo”.

Antonino, il post sancisce l'addio a Ginevra?

Non si è fatta attendere la replica di Antonino: “Io la ringrazio tanto per questo appunto che mi ha lasciato. Ci tengo solo a dirle che non mi metterò mai qui a dimostrare se sono o non sono uomo ma solamente nel dirle che nella vita purtroppo accadono cose per la quale ognuno di noi valuta se e chi avere al proprio fianco, avendo una testa pensante mi comporto di conseguenza sperando di trovare sempre la mia felicità e non certo la felicità degli altri. Le auguro una meravigliosa serata”.