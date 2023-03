Non è di certo la prima volta che i fan del Grande Fratello Vip si appostano all’esterno della Casa di Cinecittà muniti di megafono e urlano frasi ai vipponi in gara.

"Tavassi, tua madre è una tro*a!": le urla fuori dalla Casa

Di solito, si tratta di messaggi di incoraggiamento per i concorrenti preferiti, o messaggi rivelatori di quando accade fuori dalle mura del loft di Cinecittà. Questa volta, però, le cose non sembrerebbero essere andate così. Questa notte, infatti, sono state urlate offese pesantissime nei confronti di Edoardo Tavassi e di sua madre. A raccontarlo è lo stesso ex naufrago de L’Isola dei Famosi a Luca Onestini e Oriana Marzoli. “Tavassi, tua madre è una tro*a!”. Sarebbero state queste le urla udite dal concorrente nel cuore della notte.

Un episodio assolutamente deplorevole. Per quanto un concorrente possa stare o meno simpatico, possa essere apprezzato o meno, mai e poi mai bisognerebbe superare un determinato limite, come invece è più volte accaduto anche in passato nei confronti di altri vipponi.