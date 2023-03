Durissimo confronto tra Oriana Marzoli e Luca Onestini nella Casa del Grande Fratello Vip. A poche settimane dalla finalissima, la modella venezuelana si è infuriata con l’ex tronista quando durante il gioco “obbligo o verità”, le ha chiesto: “Vinci il GF o scegli Daniele?”.

Accesa discussione tra Oriana Marzoli e Luca Onestini

“Un amico non ti mette in difficoltà. A tutti piacerebbe vincere, ma voglio tutti e due davvero. Non mi piace questa cosa che hai fatto”, ha replicato Oriana. Tra le lacrime, la “reina” crede che Onestini abbia provato a metterla in difficoltà, nonostante sia a conoscenza della situazione delicata con Daniele Dal Moro: “Sai perfettamente com'è fatto Daniele, mi accusava di essere troppo legata al gioco. Mettermi a paragone due cose che voglio, non mi sembra il caso. Soprattutto sapendo che non sappiamo se lui c'è fuori per me”, lo sfogo della Marzoli. Onestini ha accusato la coinquilina di stare esagerando: “Stai esagerando, non ho detto che non tieni a qualcosa più dell'altra”. “Invece sì. Come se io avessi dato l’obbligo a Nikita di baciarti, tu mi hai messo in difficoltà. Non è carino quello che hai fatto”, la replica di Oriana.

"Sai perfettamente quanto ci tengo a questa persona (Daniele, ndr), quindi paragonarmi due cose che voglio veramente non mi piace, in una situazione che non so se c'è o non c'è, per me è una situazione delicata". Poi ha aggiunto: “Sono sincera, mi piacerebbe vincere, ma mi piacerebbe stare con Daniele”. La discussione tra i due vipponi è proseguita a lungo, e solo prima di andare a dormire i due si sono abbracciati e hanno fatto pace.