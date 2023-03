Manca sempre meno alla finalissima della settima edizione del Grande Fratello Vip, e i concorrenti rimasti in gara iniziano a fare i propri calcoli.

Giaele De Donà, Alberto De Pisis e Oriana Marzoli riflettono su chi può arrivare in finale e su quante saranno le eliminazioni nel corso della semifinale del reality show condotto da Alfonso Signorini, in onda lunedì 27 marzo. Nello specifico, Giaele, finalista insieme a Oriana Marzoli e Micol Incorvaia, ha detto: “Io non credo che usciranno in tre o quattro, sono troppe eliminazioni. Come fanno ad eliminarne tre? Secondo me potrebbero esserci più di cinque finalisti, è possibile?”.

“Oltre che il verdetto, ci sarà un televoto flash, e penso che diversi tra noi saranno eliminati. Mi aspetto tripla, se non quadrupla eliminazione. Siamo ancora in dieci, e in finale non può andare tutta queste gente”, sostiene Alberto De Pisis. “Tutti in finale? No amore, l’ha detto chiaramente Alfonso. Solo in cinque arriveremo alla fine. Il 3 aprile sarà una puntata incentrata sul percorso, quindi lunedì 27 sarà l’ultima diretta in cui vedremo delle clip su quanto accaduto in Casa. Oggi sto un po’ male ragazzi, ho un forte mal di testa e mi manca Daniele. Sto cercando di darmi forza pensando che mancano solo due settimane alla fine”.