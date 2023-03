Antonella Fiordelisi, eliminata dal Grande Fratello Vip, dopo l’uscita dalla Casa ha potuto riabbracciare il suo Edoardo Donnamaria. Ma resta ancora una questione in sospeso: il sul legame con l’ex fidanzato Gianluca Benincasa. Il mental coach campano è stata una presenza costante nei lunghi mesi di permanenza dell’ex schermitrice nel loft di Cinecittà, sostenendo di essere d’accordo con quest’ultima sin dall’inizio e rivelando presunti accordi con l'ex prima della sua partecipazione al reality show di Canale 5. Ora, però, sembra che lei abbia definitivamente archiviato il capitolo Benincasa.

Benincasa: "Antonella mi ha bloccato"

“La prima cosa che ha fatto appena mi ha visto online è stato bloccarmi. Io non le avevo mandato neanche un messaggio”, dice Gianluca Benincasa nel suo intervento a Casa Pipol. “Ho pensato che, stando in compagnia di Edoardo poteva pensare che se l’avessi contattata in sua presenza non avrebbe potuto parlare più di tanto. Intanto mi ha bloccato, ma penso che si farà sentire tramite terzi”. Intanto Benincasa, che è stato accusato di stalking da parte della famiglia Fiordelisi, è convinto che Antonella tornerà presto o tardi sui suoi passi.

"Antonella è furiosa con i genitori"

Gianluca è anche convinto che Antonella sia furiosa per le manovre messe in atto dai familiari mentre lei era nella Casa. Era stata la mamma infatti a chiedere a gran voce ai fan (utilizzando peraltro l'account Instagram della figlia) di non salvarla al televoto, perché preoccupata della sua salute mentale. “Lei non avrebbe mai immaginato che i genitori sarebbero arrivati questo punto”, spiega Benincasa. “Quello che ora deve fare, in quanto figlia, è giustificare il loro atteggiamento a livello pubblico. Dentro di lei però, in cuor suo, è inca**ata nera, ve lo posso assicurare. Il Grande Fratello era l’obiettivo della sua vita”.