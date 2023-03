Raffaelle Tonon è stato ospite di Casa Pipol. L’ex vippone ha parlato del suo grande amico Luca Onestini e ha svelato cosa pensa del rapporto di quest’ultima con Ivana Mrazova.

“Luca non è un amico, ma di più. Per me è un figlio. Quando è entrata Ivana lui ha chiesto come stavo, ma lei non poteva dire altro perché doveva pagare la penale, altrimenti… Ivana tornerà con Onestini? Ti dico una cosa, quando la loro storia è finita io lei non l’ho più sentita, ti dico la verità. Dopo questa edizione del Grande Fratello Vip confermo comunque la stima nei suoi confronti, le voglio molto bene. Però era un pezzo che con Ivana non ci sentivamo, inutile fare ipocrisia". Poi aggiunge: “Ieri mattina ci siamo scritti ed io ho espresso il desiderio di fare una cena noi tre, ma sarà il destino a prenderli per mano. Io sono stata molto in apprensione in questi mesi perché ho avuto un figlio lontano, la mancanza è stata forte”.

Raffaello Tonon dice la sua anche riguardo a Nikita Pelizon: “La verità è venuta a galla”. L’ex vippone ha anche fatto un pronostico sul possibile vincitore del Grande Fratello Vip: “Mi auguro che vinca Onestini oppure Alberto De Pisis. Nonostante i demoni, lo vedi dagli occhi, è arrivato fino al torsolo, ha mangiato la mela fino a lì con voglia di vivere senza pietismo. Ed è incentivare chi fa fatica a vivere e lui obiettivamente lo fa. Penso che gli abbia fatto bene perché si è reso conto di aver bisogno di aiuto”.