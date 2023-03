Oriana Marzoli è senza dubbio una delle protagoniste assolute della settima edizione del Grande Fratello Vip. La modella di origini venezuelana è data dai bookmakers come la super favorita alla vittoria finale, ed ha già conquistato un posto nell’atto conclusivo del reality show condotto da Alfonso Signorini (previsto per lunedì 3 aprile).

La carriera televisiva di Oriana Marzoli

La sua carriera televisiva inizia all’età di vent’anni, quando ha partecipato all’edizione spagnola di Uomini e Donne in veste di corteggiatrice. Non fu scelta e finì sul trono. Si innamorò dell’italiano Tony Spina, anche lui tronista, e insieme infransero il regolamento. La redazione decise quindi di rimandare il trono facendo in modo che i due si conoscessero fuori e, se le cose fossero andare bene, sarebbero potuti tornare. La relazione lontano dalle telecamere non durò, e quindi la Marzoli tornò nuovamente nel cast del dating show. Qui trovò nuovamente Tony e, dopo alcune puntate, Oriana ammise che non riusciva a togliersi il suo ex dalla testa, e quindi scelse di abbandonare il trono per corteggiarlo. Fu molto criticata per questa sua decisione, ma alla fine fu scelta da Spina.

Oriana ha poi partecipato, insieme a Tony, a Survivors, la versione spagnola de L’Isola dei Famosi. Fu eliminata dopo pochi giorni. Sempre con Spina partecipò al reality della televisione cilena (Paese in cui è molto conosciuta) Amor Aproba, e durante il programma la storia giunse al capolinea. Sempre insieme ad un altro fidanzato, Ivan Gonzalez, ha partecipato al reality La Casa Fuerte.

Oriana Marzoli criticata in Spagna

Negli ultimi giorni, circola sul web un video in cui Oriana Marzoli viene fortemente attaccata durante un programma televisivo. Un conduttore spagnolo parla della vippona come “maleducata per natura e senza alcun rispetto per le altre persone”. Insomma, a quanto pare “bebè non è assolutamente ben vista in Spagna a differenza, invece, di quanto accade in Italia, dove è riuscita a conquistare il pubblico del Gf Vip e ad essere la favorita alla vittoria finale nel reality di Canale 5.