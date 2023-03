Come sempre accade nel primo pomeriggio, sulla Casa del Grande Fratello Vip volano gli aerei recanti messaggi da parte dei fan per i vipponi. Ma, questa volta, a sorvolare il cielo sopra il loft di Cinecittà non è nessun aereo con messaggi di incoraggiamento e supporto, bensì un vero e proprio attacco da parte dei Donnalisi, i fan di Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, rivolto ai gieffini rimasti ancora in gara.

Aereo dei Donnalisi contro i vipponi

“Siete stati solo comparse nel Grande Fratello dei Donnalisi”, questo il messaggio indirizzato ai vipponi, che l'hanno notato mentre si trovavano in giardino a godersi il sole. Ovviamente, sono arrivate immediate le reazioni di Oriana Marzoli, Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia e, nemici giurati dell’influencer campana.

“Ma veramente pagate per questo?”, chiede ironica la “reina”; “Ma noi siamo ancora qua. Sparta!”, sottolinea invece Tavassi; “Ciao belli”, esclama la sorella di Clizia. "Voglio salvare Edoardo (Donnamaria, ndr) che sarebbe stato contro questo aereo. Non avrebbe mai detto una cosa del genere", dice l'ex naufrago de L'Isola dei Famosi. "Neanche Antonella c'entra niente. Non penso che l'abbia mandato lei", dice Micol, mentre Oriana non è così convinta: "Non ci metto la mano sul fuoco...".