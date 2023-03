Daniele Dal Moro torna a parlare di Oriana Marzoli (e di eventuali progetti futuri). Squalificato dal Grande Fratello Vip, l’imprenditore veneto è tornato a parlare della modella venezuelana e di ciò che potrebbe accadere una volta che il reality show condotto da Alfonso Signorini sarà terminato.

Il Gf Vip non si è ancora concluso, e già si parla di altri programmi per l’ex tronista, che viene dato come uno dei papabili concorrenti della prossima edizione di Pechino Express. Ed è proprio parlando del reality in una room su Twitter che Daniele ha tirato in ballo Oriana. A quanto pare, la “reina” potrebbe essere la sua possibile compagna d’avventura nel caso di una chiamata dai produttori del programma in onda su Sky. Anche perché, secondo Dal Moro, la Marzoli sarebbe decisamente una partner migliore rispetto, ad esempio, a Edoardo Tavassi.

Daniele: "Io e Oriana a Pechino Expres..."

“Non dico niente, ma effettivamente Pechino Express sarebbe più figo farlo con Oriana che con Tavassi. Per il semplice discorso che Oriana va il doppio di Tavassi e per il semplice motivo che io sono un tipo competitivo. Mi girano i cogl*oni a stare dietro a uno che non si muove”.

E’ chiaro che siamo ancora nel campo delle ipotesi, ma già il fatto che Daniele non abbia scartato a prescindere l’idea sta facendo “volare” gli Oriele. Cosa accadrà? Vedremo davvero Daniele e Oriana imbarcarsi in un avventuroso viaggio in giro per il mondo con Pechino Express?