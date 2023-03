Nella Casa del Grande Fratello Vip, l’inaspettato riavvicinamento tra Luca Onestini e Nikita Pelizon non è andato affatto giù a Oriana Marzoli. Il fastidio della modella venezuelana è evidente, tanto che anche la stessa influencer triestina, durante un battibecco, l’ha messa di fronte alla verità.

Nikita Pelizon affronta Oriana Marzoli

Mentre erano in Confessionale con Onestini e Alberto De Pisis, Nikita e Oriana hanno iniziato a discutere quando quest’ultima si è opposta alla decisione degli autori di fare gruppo con la coinquilina alla conduzione del GF Vip Radio. A quel punto, la Pelizon, stufa dell’ostilità di Oriana nei suoi confronti, ha messo le cose in chiaro: “Sai cosa? A te dà fastidio che io e Luca abbiamo ricominciato a parlare e a ridere insieme. Secondo me ti fa molto fastidio questa cosa”. Messa di fronte alla verità, la “reina” è scoppiata in una risata isterica. Per quanto voglia negare quanto affermato da Nikita, il disappunto di Oriana per il riavvicinamento tra l’influencer triestina e Luca Onestini è evidente, tanto che “bebè” ha accusato l’ex tronista di essersi allontanato da lei.

La discussione tra Onestini e Oriana

In seguito, Luca e Oriana provano a chiarirsi: “Chiedimi scusa per come mi stai trattando ultimamente”, la richiesta di Onestini. “Tu spesso non hai voglia di discutere di certi argomenti e ho notato da parte tua un po’ di insofferenza e di ritrosia ad aprirti con me”, la replica della Marzoli. Onestini chiarisce che non vuole più parlare di determinati argomenti, riferendosi al rapporto con Nikita. “Io ci sono sempre per te”, aggiunge l’ex tronista, specificando di essere aperto ad affrontare qualsiasi altra tematica. Oriana ammette quindi di aver provato un certo fastidio quando dopo l’inaspettata squalifica di Daniele Dal Moro, Luca l’ha vista star male e ha preferito allontanarsi, lasciandola sola con Giaele De Donà. Onestini si giustifica dicendo di non averlo fatto con malizia, ma di aver voluto soltanto rispettare i suoi spazi in un momento di difficoltà: "Se c’è una cosa che ti fa stare male me la puoi dire milioni di volte, io ti ascolto”.