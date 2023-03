La finale del Grande Fratello Vip si avvicina, e i concorrenti rimasti in gara riflettono su quale potrebbe essere lo scenario. Tre posti per l’atto conclusivo del reality show condotto da Alfonso Signorini sono già stati occupati da Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà, e la possibilità di accedere alla finalissima diminuiscono sempre di più.

Quello più preoccupato di tutti sembra essere Edoardo Tavassi. Essendo in nomination, il vippone si chiede se riuscirà a diventare uno dei finalisti oppure se il suo destino sarà quello di uscire dalla Casa lunedì. I dubbi lo attanagliano, tanto che finisce per comunicare le sue perplessità a Luca Onestini.

Tavassi non riesce a immaginare una finale senza l’ex tronista, senza Alberto De Pisis o Nikita Pelizon. Sono tutti concorrenti che ritiene forti, motivo per cui crede che possano arrivare facilmente fino alla fine. Al contrario degli altri, il fratello di Guendalina non ha avuto feedback da parte del pubblico, e quindi non sa se sia gradito e apprezzato all’esterno.

Tavassi vuole "fare le scarpe" a Nikita Pelizon

Il desiderio di Tavassi sarebbe quello di vivere l’ultima settimana insieme alle persone a cui tiene di più, e tra queste, ovviamente non c’è Nikita Pelizon. L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi vorrebbe arrivare in finale soltanto con gli Spartani.