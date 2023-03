Oriana Marzoli è una delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello Vip. La modella di origini venezuelane, molto spesso sopra le righe, è riuscita a conquistarsi l’affetto del pubblico, tanto che è stata decretata prima finalista di questa edizione e, secondo i bookmakers, è la favorita alla vittoria finale.

La “reina”, come viene definita da Alfonso Signorini, non ha mai nascosto il suo interesse per alcuni degli uomini presenti nella Casa. Il primo a finire nella sua “rete” è stato Antonino Spinalbese, con il quale ha avuto una bollente liaison che, però, non ha avuto seguito. Anzi, dopo la fine del flirt, i due hanno praticamente smesso di parlarsi e, quando l’hanno fatto, era solo per insultarsi a vicenda.

Poi la burrascosa relazione con Daniele Dal Moro, che potrebbe avere anche un seguito fuori dalle mura della Casa più spiata d’Italia. L’ex tronista, squalificato lo scorso venerdì proprio a causa di alcuni atteggiamenti “aggressivi” assunti nei confronti di Oriana, in alcune room su Twitter a cui ha partecipato, ha fatto chiaramente capire che esiste la possibilità che lui e “bebè” possano in qualche modo proseguire la loro conoscenza lontano dalle telecamere.

"Ti vuoi rilassare?": il video inedito della proposta hot di Oriana a Onestini

In mezzo ad Antonino Spinalbese e Daniele Dal Moro c’è Luca Onestini, nei confronti del quale la Marzoli non ha mai nascosto di nutrire una fortissima attrazione e che, secondo molti, sarebbe il vero “obiettivo” di Oriana. Ma l’ex di Ivana Mrazova non ha mai ceduto alle lusinghe della coinquilina, circostanza che molto spesso ha fatto infuriare la “reina”, non abituata a vedersi respingere da un uomo. A tal riguardo, nelle ultime ore è spuntato un video “inedito” dello scorso gennaio. Stando a quanto riportato da alcuni utenti su Twitter, Oriana chiederebbe a Onestini di avere una sorta di “approccio fisico”: “Ti vuoi rilassare?”, chiede la Marzoli a Luca. “No, no no”, risponde l’ex tronista. A quel punto la venezuelana non la prenderebbe benissimo, e Onestini le dice “A volte non capisci una min**ia!”. Ma la Marzoli insiste, e Luca le dice nuovamente di no. Rassegnata, la "reina" è costretta a farsene una ragione e ad accettare a malincuore il rifiuto del coinquilino.