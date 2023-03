Wilma Goich, intervistata da Giada De Miceli nel corso del programma Non Succederà Più in onda su Radio Radio, ha espresso il suo disappunto circa la squalifica di Daniele Dal Moro dal Grande Fratello Vip. La cantante, nonché ex vippona, ha insinuato che la modella venezuelana abbia esasperato il gesto dell’imprenditore veneto per liberarsi di un concorrente che avrebbe potuto soffiarle la vittoria.

Wilma Goich: "Se Daniele è uscito è colpa di Oriana"

“Daniele è una persona meravigliosa, e sono rimasta malissimo quando lo hanno mandato via perché non era vera la cosa, stavano giocando lui e Oriana. La colpa è stata della Marzoli, perché lei per fare ‘aiuto, aiuto, mi fai male’ ha fatto pensare che lui fosse stato un po’ più violento del solito. Invece non era vero perché stava giocando. Lei voleva togliersi il trucco e lui anche, quindi le ha messo le mani in faccia e lei ‘mi fai male, mi fai male’”. Così l’hanno redarguito e poi mandato via perché pensavano che avesse usato la violenza.

Per me la colpa è di Oriana. Loro li hanno sempre fatti questi giochi. Anche Oriana ha poi detto ‘E’ stata colpa mia’. Non ci credo che le faceva male davvero il collo, neanche se lo vedo”.

Il rapporto tra Daniele e Oriana

Poi, Wilma Goich ha aggiunto: “Daniele non è un iper-affettuoso, è fatto così. Con me non c’era un sentimento d’amore, per cui si è aperto di più. Poi, io e lui ci alzavamo la mattina, ci guardavamo e ci salutavamo. Magari per tutto il giorno non parlavamo, poi lui arrivava la sera e mi abbracciava. Daniele vuole la sua privacy, lei invece voleva attenzioni perché e abituata così. In tutti i reality che ha fatto, si è sempre fidanzata. Quindi lei è sempre stata una molto cercata, amata e coccolata. Daniele non è così e gliel’ha sempre detto. Lei si arrabbiava e ne andava a parlare con tutti, e questa cosa faceva arrabbiare Daniele. Lei voleva la storia nel reality. Potrebbero rimanere insieme fuori, non escluso niente, perché c’è una certa attrazione. Sono molto diversi, lei dovrebbe cambiare moltissimo, lui è molto esigente. Potrebbe esserci una cosa, ma solo per un fatto pubblicitario”.

Wilma su Daniele: "Forse dava fastidio a qualcuno..."

E ancora, sulla squalifica di Dal Moro, Wilma ha detto: “Io credo che sia stata ingiusta. Credo che dietro ci sia altro, anche perché ho parlato a telefono con Daniele. Lui mi ha detto di essere molto arrabbiato ma di non voler dire niente finché non finisce il contratto. Ho delle idee, ma non vorrei dire che non vanno bene. Io penso che Daniele fosse un sicuro finalista. Poteva anche vincere. Forse dava fastidio a qualcuno”.