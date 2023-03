Antonella Fiordelisi, nonostante la sua uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip, continua a far parlare di sé, e non solo per la storia d’amore con Edoardo Donnamaria. L’influencer campana, nella clip di presentazione del reality show condotto da Alfonso Signorini dello scorso settembre, diceva di lei di essere una promessa della scherma: “Sono Bronzo Nazionale Giovani di Spade e in più ho partecipato anche a diverse Coppe del Mondo ed Europei”.

Il passato da schermitrice di Antonella Fiordelisi

Mowmag, attraverso l’articolo di Grazia Sambruna, ha voluto “indagare” sulla faccenda, ed ecco ciò che è emerso: “Peccato che il ranking, disponibile online, per la sua disciplina, dica altro. Per esempio che la posizione più alta raggiunta dalla fanciulla in torneo sia un dignitoso undicesimo posto, ben lontana da qualunque tipo di podio. Inoltre, non c’è traccia della sua partecipazione a competizioni al di fuori dei confini nazionali (o anche solo regionali). Una volta è andata in Belgio con la squadra giovanile azzurra, sì, ma in qualità di accompagnatrice non certo di atleta. Ohibò.

Eppure, su Google sussistono articoli che riportano il traguardo del Bronzo che la promessa della scherma avrebbe (condizionale d’obbligo) conquistato. I più maligni del web sostengono che a corredo di questi pezzi incensanti riguardo alla carriera sportiva dell’influencer, non spunti mai alcuno scatto di lei in gara o, men che meno, sul podio. A parte il selfie mentre morde una medaglia che, in effetti, spiegherebbe il senso di quel ‘mi sono fatta da sola’".

La replica di Stefano Fiordelisi

Stefano Fiordelisi, papà di Antonella, che abbiamo imparato a conoscere per la sua costante presenza sui social nei mesi di permanenza della figlia nella Casa più spiata d’Italia, ha risposto all’articolo postando una foto del podio dell’ex vippona: “Ora mettono in dubbio anche il suo bronzo Nazionale!”, ha scritto.

Le parole di Aldo Montano

Aldo Montano, ospite del Gf Vip Party, ha di fatto smentito le parole del padre di Antonella: “Come se la cava? Lei ha fatto scherma a buoni livelli ma da lì a ricoprire un ruolo in Nazionale ce ne vuole ancora un po’. Tanto di cappello alle nostre schermitrici campionesse: Valentina Vezzali, Elisa Di Francisca, Rossella Fiammingo, Mara Navarria, quelle sono le campionesse. Antonella ha fatto qualche gara a livello internazionale però da lì a ricoprire un ruolo ancora no…”.