Mancano ormai sette giorni alla finalissima del Grande Fratello Vip. Nel mezzo, una puntata, quella di lunedì 27 marzo, che potrebbe cambiare molte cose e riservare non poche sorprese, e nel corso della quale si completerà il roster dei finalisti.

Ma cosa sappiamo al momento? Cosa ci dicono i sondaggi? In testa c’è Nikita Pelizon: quasi il 60% dei telespettatori del reality show condotto da Alfonso Signorini è convinto che sarà l’influencer triestina la quarta finalista dopo Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà. Tutti gli altri concorrenti sono nettamente staccati da Nikita, mentre l’unico che incassa una buona percentuale di voti è Edoardo Tavassi, che si attesta al 28,24%.

Ma, invece, chi sarà eliminato? I concorrenti meno votati sono Andrea Maestrelli e Milena Miconi. Per i due vipponi si preannuncia un testa a testa, quindi ad oggi è difficile stabilire chi dovrà abbandonare la Casa. L’ex calciatore si attesta all’1,36%, mentre l’attrice all’1,89%. Al televoto ci sono anche Luca Onestini e Alberto De Pisis, che raccolgono il 5%.

La puntata di questa sera potrebbe riservare anche qualche altra sorpresa. In tanti, infatti, si aspettano un’eliminazione a sorpresa, magari attraverso un televoto flash, oppure una catena di salvataggi tra i concorrenti rimasti in gara. In caso contrario, se ci fosse solo l’eliminazione prevista dal televoto, quella del 3 aprile sarebbe una finalissima con otto concorrenti, forse un po’ troppi. E’ dunque ipotizzabile che nel corso della semifinale ci sarà più di un’uscita.