La settima edizione del Grande Fratello Vip si avvia alle battute finali. Mancano ormai sette giorni alla finalissima del reality show condotto da Alfonso Signorini, e c’è grandissima attesa per scoprire quali concorrenti raggiungeranno, nel corso della semifinale di questa sera, Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà.

Antonella Fiordelisi inguaia Alfonso Signorini

Com’è noto, al di là delle puntate del lunedì e giovedì, il Gf Vip può essere seguito 24 ore su 24 sul canale Mediaset Extra. Ebbene, dopo l’eliminazione di Antonella Fiordelisi, una delle protagonisti indiscusse di questa edizione, pare che il numero dei telespettatori che seguono la diretta giornaliera sia calato drasticamente. Secondo i dati d’ascolto, prima dell’eliminazione dell’influencer campana, il canale Mediaset dedicato al reality show si attestava intorno al 7 per cento dello share pomeridiano. Una percentuale che sembra essere precipitata dopo l’uscita di scena della Fiordelisi. Infatti, dopo il suo addio alla Casa più spiata d’Italia, la diretta giornaliera è crollata, toccando lo 0,01 per cento di share, con una media di circa 300 spettatori.

Si fanno molte ipotesi sul perché sia accaduto. Alcuni sostengono che dipenda dall’uscita di scena di Antonella Fiordelisi, accompagnata anche dalle squalifiche di Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro. Altri, invece, ritengono che si tratti di un fenomeno temporaneo dovuto alla concorrenza di altri programmi. Sta di fatto che il calo di ascolti del Gf Vip su Mediaset Extra può rappresentare un segnale di preoccupazione per gli autori del programma. Sebbene sia normale che i reality show subiscano fluttuazioni di audience durante la messa in onda, non è ancora chiaro se la fine dell’epoca d’oro del Gf Vip sia davvero finita.

Nel frattempo iniziano a circolare i primi rumors in occasione della puntata di lunedì 27 marzo. Pare, infatti, che Antonella Fiordelisi non sarà presente in studio.