Wilma Goich entra a gamba tesa su Antonella Fiordelisi e sulla sua famiglia. Intervistata da Giada De Miceli durante la trasmissione Non Succederà Più, in onda su Radio Radio, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha puntato il dito contro l’influencer campana e la sua famiglia.

Wilma Goich punta il dito contro Antonella Fiordelisi

“L’uscita di Antonella mi ha fatto piacere perché non la reggevo proprio. Dietro ci sono delle cose. Tutto è stato gestito dai genitori, anche gli aerei. Tra Edoardo e Antonella c’era un sentimento malato, una gelosia da parte di tutti e due. Lui era geloso che si potesse avvicinare ad Antonino, che lui odiava a morte perché pensava ci fosse qualcosa e invece era tutto costruito a tavolino per farlo ingelosire. Fuori gli auguro di stabilire un equilibrio”.

"Antonella infantile e viziata"

“Lei è una molto infantile, immatura. È stata molto viziata dai suoi genitori e, come tutti i bambini viziati, vuole tutto”, prosegue la cantante, secondo la quale Donnamaria non sarebbe il compagno adatto ad Antonella: “Lui è molto più maturo. Vive da solo, lavora, è indipendente, ha un altro tipo di testa. Lei ha le amiche ‘sceme’, quelle come lei. Altrimenti non potrebbe andare d’accordo con altre persone. Lei deve decidere. Poi quando è uscita, si è arrabbiata con i genitori. Che poi la mamma ha incitato i fan dicendo di farla uscire perché lei era già meno votata degli altri. Sapendo che non avrebbe vinto, ha detto ‘meglio farla uscire prima’. Non per tutelarla, l’ha tutelata sui voti. Già era inferiore come votazioni. La madre, avendolo scoperto, ha provato a scrivere a Berlusconi”.

Wilma: "Un errore impedire l'ingresso di Gianluca Benincasa"

Wilma poi si scaglia contro il Grande Fratello, criticando la decisione di impedire l’ingresso di Gianluca Benincasa: “Loro avevano già fatto un grande errore, quello di non avere fatto entrare Gianluca Benincasa. Lì potevano davvero soppesare la storia e vedere cosa succedeva. Lo hanno denunciato per stalking e lui non è potuto entrare, però questa è una cosa forzata perché poi lo devono provare. Come avrebbe fatto a stalkerare Antonella se lei per quattro mesi è stata nella Casa? Probabilmente lo hanno denunciato per quello che scriveva su Instagram. Non permettendo a Gianluca di entrare, hanno fatto uno smacco a Signorini. Perché quello era uno scoop. Alfonso lo ha proprio detto, ‘Mi hanno bruciato lo scoop’".