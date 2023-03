Nonostante manchi una settimana esatta alla finalissima del Grande Fratello Vip, non si arrestano le polemiche per i comportamenti di alcuni concorrenti. In queste ore, infatti, a dividere i social è stato Edoardo Tavassi, protagonista di un gesto che ha fatto infuriare i fan di Nikita Pelizon.

Questa volta, a scatenare l’indignazione dei fan dell’influencer triestina, una scena apparentemente del tutto innocua. Tutto è iniziato quando il gruppo si trovava in cucina per cenare. Dopo aver terminato il suo pasto, Tavassi si è alzato e, a quel punto, ha offerto il suo sgabello a Nikita, che era rimasta in piedi. Nel porgere la seduta alla coinquilina, il fratello di Guendalina ha usato un piede, avendo le mani occupate, e la Pelizon lo ha ringraziato.

Tuttavia, il gesto non è piaciuto ai fan della vippona, che hanno criticato Edoardo per la poca galanteria con la quale ha passato lo sgabello a Nikita. Di contro, molti hanno preso le difese di Tavassi, facendo notare che aveva le mani occupate.

Nella giornata di ieri, Tavassi ha fomentato i seguaci della Pelizon, quando alcuni fan della modella si sono appostati per ore fuori dalle mura della Casa per urlarle frasi di incoraggiamento: “Dici alla tua fan che se ne andasse a casa che è da stamattina che sta urlando. Sta dormendo in tenda qua fuori questa. Dille di andare a riposare e di andare a dormire”.