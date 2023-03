Daniele Dal Moro, dopo sei mesi di permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip, è stato squalificato a causa di alcuni comportamenti ritenuti “violenti” nei confronti di Oriana Marzoli.

Tornato alla vita “reale”, l’imprenditore veneto ha ripreso possesso dei suoi social, sui quali ha ringraziato i suoi sostenitori, ma al tempo stesso inviando numerose frecciatine ad alcuni ex coinquilini e agli stessi autori del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Daniele Dal Moro "minaccia" il Gf Vip

L’ex concorrente ha confermato che non sarà più presente in studio (anche se c’è ancora uno spiraglio per la puntata del 3 aprile, quella della finalissima), anzi, ha colto l’occasione per sganciare una bomba sul programma. “Sarei dovuto essere in studio, ma questa cosa non è stata possibile per via delle nuove disposizioni. Volevano che inviassi un contributo video, come ha fatto Edoardo Donnamaria per Antonella Fiordelisi. La differenza è che Edoardo non è stato prelevato come un latitante. Mi sono rifiutato di mandargli qualsiasi tipo di contenuto video da fargli strumentalizzare a loro piacimento”. Poi, Daniele Dal Moro ha aggiunto: “In questo momento, purtroppo, ho le mani legate per questioni contrattuali. Ma a tempo debito racconterò tutta la verità sul Grande Fratello di figli e figliastri. Questa è una promessa”. Più che una promessa, quella dell’ex tronista sembra assomigliare molto di più ad una minaccia.

Sotto al post di Daniele c’è stato anche il commento di Edoardo Donnamaria: “Ma te che ne sai, che quando inizi a parlare non smetti più”. “Per non sentire le vostre ca**ate”, ha replicato Dal Moro. Nel frattempo, in molti si stanno chiedendo con chi ce l’abbia l’ex vippone, e le ipotesi sono tantissime. Intanto, Daniele ha pubblicato una nuova storia su Instagram nella quale si mostra in versione “santino”: “E’ inutile che continuate a scrivermi e chiamarmi… Non rilascio nessuna dichiarazione”.