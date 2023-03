Nikita Pelizon è l’unica Persiana “sopravvissuta” nella Casa del Grande Fratello Vip. L’influencer triestina appare sempre più isolata dal resto del gruppo, visto che in sostanza, dopo la squalifica di Daniele Dal Moro e l’uscita di Antonella Fiordelisi, non è rimasto alcun vippone a lei vicino.

Nella semifinale di lunedì 27 marzo, Nikita si giocherà l’ingresso alla finalissima e, secondo i sondaggi sul web, sarebbe lei la favorita a discapito di Edoardo Tavassi. Del resto, adesso la Pelizon, oltre che sul sostegno del suo fandom, le Nikiters, adesso può contare anche su quello di Antonella Fiordelisi, la quale nei giorni scorsi ha chiamato “alle armi” i suoi fan chiedendogli di votare l’ex coinquilina.

Nel frattempo, nelle ultime ore, gli Spartani, radunatisi all’interno della stanza Flower Power, hanno ragionato su quello che potrebbe accadere nella puntata di questa sera. I vipponi ritengono che sarà una puntata in cui si vedranno poche clip e, proprio per questo motivo, sostengono che non verranno mostrati dei video in cui Oriana Marzoli parla male di Nikita Pelizon. Secondo Edoardo Tavassi potrebbero far ascoltare l’audio. Luca Onestini e la modella venezuelana credono che non ci sia nessun video dell’episodio, che potrebbe di fatto screditare gli Spartani.

Non ci resta che aspettare la diretta del Gf Vip di questa sera per scoprire quello che accadrà.