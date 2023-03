Si avvicina il giorno della finalissima del Grande Fratello Vip, e i concorrenti non stanno più nella pelle per scoprire chi, dopo Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà, conquisterà un posto in finale.

La vendetta di Antonella Fiordelisi

Nella semifinale in onda questa sera, lunedì 27 marzo, ci sarà anche il ritorno in studio di Antonella Fiordelisi. Dopo l’inaspettata eliminazione della scorsa settimana, l’attesa è spasmodica per il ritorno dell’influencer campana, che avrà sicuramente qualcosa da dire agli ex coinquilini, in particolari agli Spartani, suoi nemici giurati.

Nel corso della puntata, il pubblico deciderà chi sarà il quarto finalista della settima edizione del Gf Vip e chi, invece, dovrà abbandonare per sempre la Casa più spiata d’Italia tra Nikita Pelizon, Alberto De Pisis, Edoardo Tavassi, Milena Miconi, Andrea Maestrelli e Luca Onestini.